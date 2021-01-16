مايك بنس يتحدث هاتفيًا مع كامالا هاريس

تحدث نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس مع خليفته كامالا هاريس هاتفيا، وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يعكس ذلك سلوكا مناقضا للمنهج الذي يتبناه دونالد ترامب في التعامل مع الرئيس المنتخب جو بايدن.ولم يوجه ترامب بعد تهنئة للفائز في الانتخابات الرئاسية حتى قبل خمسة أيام فقط من تنصيبه.وسيتوجه الملياردير الجمهوري إلى منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا صبيحة تنصيب بايدن في 20 يناير، لكن من المقرر أن يشارك نائبه مايك بنس في مراسم التنصيب.وتدهورت العلاقة بين ترامب وبنس منذ إقرار نائب الرئيس في 6 يناير بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، أي قبل اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس في حادثة خلفت خمسة قتلى.