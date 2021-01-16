حريق بمشتل بقرية فيشا سليم فى طنطا

اندلع حريق هائل في أحد المشاتل بأول طريق قرية فيشا سليم التابعة لمركز طنطا، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق، قبل أن بمتد ويصل للزراعات المجاورة.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وطلب تعزيزات من الحماية المدنية بالمحافظة للسيطرة على الحريق، والذي بدأ يصل للزراعات المجاورة، ويحاول الجميع مساعدة رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق.وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير الأمن، بلاغا بنشوب حريق هائل في أحد المشاتل الموجود على أول طريق قرية فيشا سليم بمركز طنطا، وتم إجراء كافة الإجراءات القانونية لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.