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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق المرموق

السبت 16/يناير/2021 - 05:31 ص
ترامب وملك المغرب
ترامب وملك المغرب
وكالات
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منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق لـ"تأثيره الإيجابي" على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيرا بالخصوص إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال البيت الأبيض في بيان إن "الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة".

واضاف "إن رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر ايجابي على المشهد (السياسي) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ما يمثل "بداية عهد جديد من الأمن والازدهار" للولايات المتحدة والمغرب.

وقال البيت الابيض ان وسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لاتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

في العاشر من ديسمبر، أعلن ترامب أن المغرب تعهّد تطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

أكد العاهل المغربي محمد السادس الأمر واصفًا قرار واشنطن بشأن الصحراء الغربية بـ"الموقف التاريخي".

ورحب نتانياهو أيضًا باتفاق "تاريخي" مع المغرب.

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