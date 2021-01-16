رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تغلق المعالم الشهيرة فى واشنطن تأهبًا لمراسم تنصيب بايدن

السبت 16/يناير/2021 - 03:05 ص
واشنطن
واشنطن
وكالات
طباعة
واصلت العاصمة الأمريكية واشنطن تعزيز إجراءاتها الأمنية بإغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعدادًا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دومًا إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية، إغلاق منطقة «ناشيونال مول» والمعالم الأمريكية الشهيرة في واشنطن حتى 21 يناير على الأقل.

وقال ماثيو ميلر، مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين: «لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شاهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي».

وقال مسؤولون أمريكيون، إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

المجر تهزم الرأس الأخضر «34-27» فى مونديال اليد

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية