إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

تم إرجاء الانتخابات البرلمانية في اقليم كاتالونيا الإسباني المضطرب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أعلنت الحكومة الإقليمية في برشلونة أنه تمت الموافقة على مرسوم إرجاء التصويت في اجتماع لمجلس الوزراء.وتكتسب الانتخابات أهمية بسبب الصراع المستمر حول رغبة الإقليم في الاستقلال عن إسبانيا.ولا يزال العديد من السياسيين والنشطاء في السجن بعد الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه الانفصاليون في أول أكتوبر.2017 وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عامًا، وفر آخرون إلى المنفى.ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم أحزاب تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.ودعا البرلمان لإجراء انتخابات جديدة بعد أن أقال القضاء رئيس الإقليم الانفصالي كيم تورا بتهمة العصيان في سبتمبر الماضي.ودعا تورا سكان كتالونيا إلى تحويل التصويت إلى "استفتاء عام" حول إنشاء دولة كاتالونية مستقلة.