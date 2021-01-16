وزير الصحة الأمريكى: ليس لدينا مخزون احتياطى من لقاحات كورونا

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار، إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون احتياطي من لقاحات «كوفيد-19».وأضاف «آزار»، في تصريح لشبكة «إن بي سي نيوز»: «نحن واثقون من أنه سيكون هناك ما يكفي لتوفير جرعة ثانية من اللقاح للناس».وصرح الوزير بأنه واثق من أن الإنتاج المستمر سيكون قادرًا على تلبية احتياجات الجرعات الثانية من اللقاح.