وزير الصحة الأمريكى: ليس لدينا مخزون احتياطى من لقاحات كورونا
السبت 16/يناير/2021 - 06:27 ص
وكالاتطباعة
قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار، إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون احتياطي من لقاحات «كوفيد-19».
وأضاف «آزار»، في تصريح لشبكة «إن بي سي نيوز»: «نحن واثقون من أنه سيكون هناك ما يكفي لتوفير جرعة ثانية من اللقاح للناس».
وصرح الوزير بأنه واثق من أن الإنتاج المستمر سيكون قادرًا على تلبية احتياجات الجرعات الثانية من اللقاح.
وأضاف «آزار»، في تصريح لشبكة «إن بي سي نيوز»: «نحن واثقون من أنه سيكون هناك ما يكفي لتوفير جرعة ثانية من اللقاح للناس».
وصرح الوزير بأنه واثق من أن الإنتاج المستمر سيكون قادرًا على تلبية احتياجات الجرعات الثانية من اللقاح.