البرازيل.. أكثر من ألف وفاة بكورونا لليوم الرابع على التوالى

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1038 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومي فوق ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.ووصلت حصيلة ضحايا كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء إلى 208 آلاف و133 حالة يوم الجمعة.وسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 66047 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8 ملايين و390 ألفا و341 حالة.يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني في الوفيات بعد الولايات المتحدة.