وزير السياحة مستاء من المشاركة الضعيفة للفنادق بمبادرة «شتى فى مصر»

كشفت مصادر لـ"الدستور"، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مستاء من المشاركة الضعيفة للفنادق في مبادرة "شتي في مصر"، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشأت الفندقية.وأوضحت المصادر، أن "العناني" كان يتوقع إقبال أكثر من جانب الفنادق المشاركة بالمبادرة، حيث إنه لم يتقدم للمشاركة بالمبادرة سوى 133 فندقا فقط من بين 702 فندق بـ 23 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي قد حصلوا على شهادة السلامة الصحية التي تسمح بالتشغيل واستقبال النزلاء.يشار إلى أن المبادرة قد بدأت أمس الجمعة بـ8 مدن سياحية، وهم: شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب، بأسعار تتراوح ما بين 300 إلى 750 جنيها لليلة السياحية لفردين، كما قدمت وزارة الطيران المدني تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي حتى 28 فبراير المقبل كمساهمة بالمبادرة بسعر 1500 إلى 2000 جنيها ذهابا وإيابا شاملة الضرائب إلى المدن السياحية المشاركة بالمبادرة.