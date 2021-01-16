هزة أرضية بقوة «5.5 ريختر» تضرب جنوب إيران

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة هرمزجان جنوب إيران.ونقلت "إيسنا" عن المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات الإيرانية علي بختياري، قوله إن الهزة سجلت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 19 كلم.وأشار إلى أن عمق الهزة يقلص احتمال وقوع دمار في أعقابه، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي دمار حتى الآن، لكن فرق الطوارئ لا تزال تتابع الوضع.من جهته، قدر المركز الوطني للأرصاد الإماراتي قوة الهزة بـ5.7 درجة بمقياس ريختر فيما لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.