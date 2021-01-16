رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد

السبت 16/يناير/2021 - 05:10 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن تحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية في ضبط ميزان كل علم وفن، فالخلط بين المفاهيم وإلباس بعضها ثوب بعض مغالطة أو مخاتلة عن سوء فهم أو سوء قصد أمر في غاية الخطورة ولا سيما في الخطاب الديني.

وأوضح وزير الأوقاف، في تصريحات الليلة، أن إلباس المكروه أو ما هو خلاف الأولى ثوب المحرم مخالفة شرعية، وفيه عنت ومشقة وتضييق على الناس في شئون حياتهم، حيث يتوسع من لا علم لهم في التحريم توسعا لا مبرر له ولا دليل عليه، وكأن الأصل عندهم هو التحريم حتى يثبت التحليل بدليل، في حين أن الفقه والعلم مبنيان على أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يأت نص بالتحريم، حيث يقول الحق سبحانه: "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (الأنعام: 145).

وأضاف وزير الأوقاف قائلا: ويلحق بذلك من يسرعون في إطلاق لفظ التكفير على خصومهم مع عدم إدراكهم لخطورة ذلك حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه" (متفق عليه).

وتابع قائلا: وقد أدرك العلماء خطورة الحكم بالتكفير، فتورَّعوا عن المسارعة إلى القول به إلا بدليل ساطع وبرهان واضح لا دافع لهما؛ إذ الشهادة بالكفر على المسلم من أعظم الجور والزور والظلم والبهتان.

وأشار إلى أن العلماء أكدوا أيضًا أن الحكم على الناس بالكفر لا يكون حقًا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات، وإنما يكون القضاء بموجب حكم قضائي مستند على أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية والقانونية المعتبرة، حتى لا تقع المجتمعات في فوضى التكفير والتكفير المضاد.

وقال وزير الأوقاف: ويلحق بذلك من يتوسعون في إطلاق لفظ البدعة على كل أمر مستحدث ولو كان مباحا، غير مدركين لمفهوم البدعة، فهذا ضرب واسع من ضروب الجهل، حيث لم يفهموا معناها ولم يفقهوا قول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نعمت البدعة هذه، وأن البدعة نوعان بدعة هدى وبدعة ضلالة، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِها، كانَ لَهُ أجرُها وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِها، لا يَنقُصُ مِن أجورِهِم شيئًا ومن سنَّ سنَّةً سيِّئةً فعملَ بِها، كانَ عليهِ وزرُها وَوِزْرُ مَن عملَ بِها من بعده لا ينقصُ من أوزارِهِم شيئًا" (سنن ابن ماجة).

وأكد وزير الأوقاف، أن من المصطلحات التي يجب أن تحرر أيضًا لفظ الحاكمية، فالالتزام بما أنزل من شرع الله لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين تضبط تفاصيل شئون حياتهم يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية مما لا تستقر أحوال الناس والدول إلا به.

وأضاف وزير الأوقاف أن من المصطلحات أيضًا لفظ الجهاد الذي تتاجر به الجماعات المتطرفة موهمة أن ما تقوم به من سفك للدماء وتخريب للعامر جهاد في سبيل الله، مع أن ما تقوم به هذه الجماعات لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان أصلا، فإعلان حالة الجهاد التي تعني التعبئة العامة والخاصة في عصرنا الحاضر إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها وقانونها وليس حقًا للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب أو أي تكتل كان.

موضوعات متعلقة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

المجر تهزم الرأس الأخضر «34-27» فى مونديال اليد

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية