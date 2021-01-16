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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الأفريقى للتنمية» يمنح الرئيس السيسى جائزة تقديرًا لانجازاته فى قطاع الطرق خلال 2020

السبت 16/يناير/2021 - 03:12 ص
السيسى
السيسى
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منح البنك الأفريقى للتنمية جائزة «The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy» لعام 2020 للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعايته في قطاع الطرق والنقل.

وقام Mike Salawou مايك سالاو، مدير إدارة النقل والبنية التحتية بالبنك الأفريقي للتنمية، نيابة عن رئيس البنك، اليوم الجمعة، بتسليم السفير الدكتور وائل بدوي، سفير مصر لدى كوت ديفوار، الجائزة المخصصة للرئيس السيسي، وذلك بمقر السفارة في أبيدجان.

وذكرت وزارة الخارجية، أن السفير بدوي أعرب، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، عن تقدير مصر لتخصيص جائزة عام ٢٠٢٠ لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن هذه الجائزة تمنح تقديرًا لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعايته في قطاع الطرق والنقل، مضيفًا أن لجنة التحكيم الدولية أشارت بصفة خاصة إلى عدد من أهم المشروعات القومية العملاقة في هذا القطاع، وإلى إسهامها في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم حركة الأشخاص والبضائع.

كما أشار السفير بدوي إلى اسهام هذه الإنجازات في دعم نمو الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا اهتمام مصر، بصفتها عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الأفريقي، بتطوير البنية التحتية في أفريقيا ودعم المبادرات الأفريقية لتعزيز التكامل والاندماج داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى محور «القاهرة - كيب تاون».

من جانبه، أشاد مسئول البنك بالمشروعات الضخمة التي قامت مصر بتشييدها خلال السنوات الماضية، وبعلاقة التعاون القوية بين مصر والبنك، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا أساسيًا للبنك لكونها أحد أكبر المساهمين في رأس ماله.

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