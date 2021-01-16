شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

نعت مريم آل ثاني، شقيقة أمير قطر، الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت مريم آل ثاني: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني".وأضافت أن صلاة الجنازة ستقام يوم السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم وأن الدفن سيتم في مقبرة الريان.