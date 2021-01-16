1291 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1266 أمس.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 457 ألفا و625 حالة.وسجل المغرب 34 وفاة الجمعة انخفاضا من 44 وفاة الخميس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7888.وتعافى من المرض 1409 أشخاص ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 432 ألفا و576.