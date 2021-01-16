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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سيناتور أمريكى يطالب الشركات التقنية بتفسير سبب حجب صفحات

السبت 16/يناير/2021 - 02:20 ص
روجر ويكر
روجر ويكر
وكالات
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طالب السيناتور الجمهوري روجر ويكر مدراء الشركات التقنية الكبرى مثل "آبل" و"فيسبوك" و"تويتر" وغيرها بتقديم ردود مفصلة بشأن تعليق أو حجب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار السيناتور الذي يترأس لجنة شئون التجارة في مجلس الشيوخ، إلى أنه تم حجب أو تعليق حسابات آلاف المستخدمين المؤيدين للتيار المحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت أو نهائي.

كما طرح السيناتور تساؤلات بشأن قرارات الشركات التي أدت إلى وقف عمل موقع "بارلر" للتواصل الاجتماعي مؤقتا.

وأضاف أن "الأمريكيين يستحقون الشفافية ومحاسبة المسؤولين عما يبدو أنه رقابة منحازة سياسيا وإسكات أصوات المستخدمين والشخصيات الاجتماعية".

يذكر أن هناك جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية في الولايات المتحدة وحول العالم بشأن حرية التعبير وسياسات مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب حجب "فيسبوك" و"انستجرام" و"تويتر" وغيرها أو تعليقها صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اقتحام أنصاره للكابيتول في واشنطن مؤخرا.

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