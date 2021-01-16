رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تسلم كييف دفعة جديدة من المساعدات العسكرية

السبت 16/يناير/2021 - 03:56 ص
مساعدات عسكرية
مساعدات عسكرية
وكالات
طباعة
سلمت الولايات المتحدة شحنة جديدة من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكرت السفارة الأمريكية لدى كييف، أن "الجيش الأوكراني تسلم مركبات مدرعة من طراز (همفي)، و84 زورقا عسكريا".

وأضافت: "تم تسليم العربات للقوات البرية، فيما تسلمت البحرية الأوكرانية الزوارق".

ويتم حاليا من خلال وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا سنويا بحدود 250 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ، يطالبون بتعزيز الالتزامات المالية من جانب واشنطن على شكل قانون منفصل.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو الماضي، مشروع قانون حول تخصيص 300 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا سنويا تشمل أسلحة فتاكة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

المجر تهزم الرأس الأخضر «34-27» فى مونديال اليد

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية