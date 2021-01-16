مقتل جندى تابع لقوات حفظ السلام بانفجار عبوة ناسفة فى مالى

أكدت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام الأممية وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة على طريق قافلة أممية شمال شرقي البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان البعثة: "نتيجة للانفجار أصيب اثنان من أفراد حفظ السلام بجروح خطيرة، توفي أحدهما متأثرا بجراحه خلال إسعافه".وأضاف البيان: "في وقت لاحق، تم اكتشاف عبوة ناسفة أخرى وإبطال مفعولها على مقربة من موقع الانفجار الأول".وأعلنت البعثة الأممية مؤخرا مقتل 3 من قوات حفظ السلام بهجوم على قافلة أممية في مالي بمنطقة تمبكتو.وشنت فرنسا عام 2014 عملية مكافحة الإرهاب "برخان" في المنطقة، حيث تم تشكيل بعثة أممية مدعومة من قبل دول الساحل الخمس بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.