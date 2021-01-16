سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 16-1-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة، في سوق تداول العملات المحلية.محليًا، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-1-2021البنك المركزي المصرياستقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك مصروسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوسجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك الأهلي الكويتيوسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك مصر إيران للتنميةواستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك كريدى إجريكولواستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.المصرف العربى الدولىوسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك بلوموسجل الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.المصرف المتحدوسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.