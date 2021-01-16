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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 16-1-2021

السبت 16/يناير/2021 - 06:01 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة، في سوق تداول العملات المحلية.

محليًا، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-1-2021

البنك المركزي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وسجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.21 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك كريدى إجريكول

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

المصرف العربى الدولى

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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