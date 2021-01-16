الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

صدرت حديثا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "إضاءات لفهم الواقع"٬ للمفكرة والباحثة الألمانية٬ حنّة أرندت٬ ومن ترجمة إبراهيم العريس.ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: يكشف هذا الكتاب نظرة حنة أرندت إلى أهم الأحداث التاريخية والسياسية والثقافية التي ميّزت القرن العشرين، كدليل يساعدنا في اكتشاف الواقع الحالي وتفسير أحداثه.ويتضمّن الكتاب نقاشات لافتة تناولتها "أرندت" حول المسئوليّة والذّنب، وموقع الدين في العالم الحديث، وتحليلات حول الوجوديّة وطبيعة التوتاليتاريّة، إضافة إلى إضاءات حول القدّيس أوغسطين وكافكا وكيركغارد.كما يلقي الضوء على التناقض الذي يستمر في كونه العنصر الأكثر وضوحًا في النزاعات الحالية، عبر الاكتشاف والتفسير والبحث لتحقيق هدف أرندت الأساسي في الحياة، وهو الفهم.يقدّم هذا العمل صورة مميّزة عن تطوّر فكر أرندت التي تميّزت بنفاذ البصيرة والنزاهة الفكرية، كما يبيّن لمَ تحتفظ أفكارها وتحليلاتها بالقدرة على التأثير الخلّاق وإثارة الجدل.