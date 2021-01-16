اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم السبت٬ فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربي٬ وذلك بساقية الصاوي بالزمالك٬ والتي تستمر لمدة 15 يوم حتي نهاية الشهر الجار، والتي يقوم بالتدريب فيها فنان الخط العربي أشرف سعدون.تتضمن الورشة تعليم أنواع الخطوط العربية٬ حيث يتعلم الدارس أشكال الحروف المفردة لأى نوع خط يختار دراسته٬ ويطبق على الحروف من خلال جمل وأقوال مأثورة٬ ويبدأ الدارس في كتابة عبارات يتم تصويبها٬ ثم يتدرج الدارس في دراسة كلمات ذات مقاطع طويلة.ويتعلم الدارس خلال الورشة 6 أنواع من الخطوط (النسخ - الرقعة - الفارسي - الديواني - الكوفي)يُذكر أن أهمية الخط العربي، وما يتمتع به من قدرات تشكيلية تؤهله للتجاوب مع إبداعات وابتكارات الفنان، في جميع مجالات الفنون البصرية والتطبيقية، فقد انكب الخطاطون العرب والمسلمون، على حشد كل مهاراتهم للاستفادة من هذه الخواص الفريدة والبديعة للخط العربي، بحثًا عن الجماليات المتميزة التي يتفرد بها وتأكيدًا لها، ومن تطويرها وابتكار طرز جديدة منها، تتماشى وتنسجم مع ضروب الفنون كافة، إضافة إلى الكتابة، وهي المهمة الرئيسة للخط العربي.