إصابة 9 من أسرة واحدة باشتباه تسمم فى بنى سويف

أصيب زوج وزوجته و7 من الأبناء، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة "سمك" بمنزلهم بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا المدينة غرب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى الأب ويدعى "محمود.ا.د" 55 سنة، والأم"علية.ا.خ" 42 سنة، و7 من الأبناء وهم "إسلام" 20 سنة، و"هاجر" 15 سنة، و"عبود" 17 سنة، و"رحمة" 10 سنوات، و"محمود" 9 سنوات، و"أحمد"22 سنة، و"آية" 17 سنة.ووجه الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، حيث تم عمل غسيل معدة وأخذ عينات بالاستقبال وتم حجزهم بقسمى الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.