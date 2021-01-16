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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا تنشر توضيحًا حول الاعتداء على مواطنيها بالسودان

السبت 16/يناير/2021 - 01:38 ص
مواطنين إثيوبيين
مواطنين إثيوبيين
وكالات
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نشرت سفارة إثيوبيا في السودان توضيحا حول بيان منسوب إليها عن أوضاع الإثيوبيين في الخرطوم والقضارف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت في البيان: "علمت سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بإشعار مزيف يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص معاملة الإثيوبيين الذين يعيشون في ولايتي القضارف والخرطوم".

وأضافت: "تود السفارة التأكيد على أن الإشعار لم يتم إصداره من قبل السفارة".

وأفادت السفارة بأنها تعتقد أيضا أن مثل هذه الإجراءات غير المبررة يتم تنفيذها من قبل عناصر ترغب في خلق الفتنة ونقلها بين شعبي وحكومتي إثيوبيا والسودان.

واختتمت البيان بالقول: "تود السفارة أن تنصح الإثيوبيين الذين يعيشون في السودان بتوخي الحذر من محاولات التضليل المماثلة واتباع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للسفارة للحصول على بيانات دقيقة ورسمية فقط".

وانتشر في الساعات الماضية بيان نُسب للسفارة الإثيوبية وتضمن أن اعتداءات همجية طالت أفراد الجالية الإثيوبية بالخرطوم والقضارف من قبل مجموعات منظمة تستهدف النساء والأطفال في وضح النهار.

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