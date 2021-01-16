«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب "كوكبنا" من تأليف ألاستير فوذرجيل وكيث سكولي٬ ومن ترجمة زينة إدريس.ومما جاء في مقدمة الكتاب: إذا كنّا نريد مستقبلًا آمنًا، لا يمكننا أن نستنفذ كوكبنا بعد الآن، يأخذنا هذا الكتاب برحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية في كوكبنا ليروي قصصًا عن الدمار غير المسبوق الذي ألحقته أيادي البشر بالطبيعة، ويشرح كيف خرّبوا خلال ذلك كثيرًا من الدورات الطبيعية التي تشكّل أنظمة دعم الحياة على الأرض.سنتتبع عبر صفحات هذا الكتاب خطى صانعي أفلام "كوكبنا" ونتنقّل من الغابات الاستوائية المتقلّصة وأعماق البحار الخالية، إلى الغطاء الجليدي القطبي الذائب، إلى المروج الجافّة المتصحّرة، والأنهار التي لم تتدفّق بحرّية، والهياكل البيضاء المخيفة للشعاب المرجانية الفارغة التي كانت في ما مضى تعجّ بالأسماك إلى غير ذلك من أسرار كوكبنا.