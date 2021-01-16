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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مدع عام: لا دليل على أى مخطط لقتل مسؤولين أثناء اقتحام الكابيتول

السبت 16/يناير/2021 - 04:55 ص
اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول
وكالات
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أكد مدع عام فدرالي رفيع المستوى في واشنطن عدم وجود "أدلة قاطعة" على أن الأشخاص الذين اقتحموا الكابيتول في 6 يناير الجاري كانوا يخططون لقتل مسؤولين أو اختطافهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء ذلك تعليقا على القضية التي رفعها إلى المحكمة مدعون في ولاية أريزونا، ادعوا فيها وجود أدلة على "مخطط لقتل واحتجاز مسؤولين منتخبين" أثناء اقتحام الكابيتول.

وقال مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام في مقاطعة كولومبيا الأمريكية التي تشمل العاصمة واشنطن، إن مكتبه يشرف على التحقيقات في هذا الأمر، بينما تقوم المكاتب المحلية في ولايات أخرى بملاحقة المشتبه بهم في الاقتحام، وقد يكون هناك نوع من "سوء التنسيق" بين المكاتب بشأن الأدلة المتوفرة حتى الآن.

وجاءت الإدعاءات بوجود "مخطط" لقتل مسؤولين أمريكيين في طلب المدعين لاعتقال المواطن جيكوب تشانسلي الذي شارك في اقتحام الكابيتول، والذي تصدر اهتمام المصورين لارتدائه قبعة بقرنين أثناء الاقتحام.

وأثارت المعلومات حول "المخطط" المفترض قلقا في الولايات المتحدة، حيث دعا بعض المسؤولين بمن فيهم السيناتور بين ساسي عن ولاية نبراسكا لمحاسبة من وصفهم بـ"الإرهابيين".

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