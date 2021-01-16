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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خبير إيطالى: لا ينبغى تطعيم المتعافين من كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 01:38 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكد مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى "ساكو" بمدينة ميلانو ماسيمو غاللي، أنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في وقت سابق ضد الفيروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "آكي الإيطالية"، قال غاللي: "أؤيد بشدة عدم تطعيم المتعافين من الفيروس، ولا توجد أي بيانات تذكر أن التطعيم آمن ومفيد بالنسبة للذين أصيبوا بالعدوى وتجاوزوها".

وأضاف: "احتمال حدوث إصابة ثانية بـ(كوفيد-19) بناء على البيانات العلمية المتوفرة، ربما يكون أقل من 1%".

وتابع: "بشأن حملة التطعيم الوطنية، فإنها ولسوء الحظ في الوقت الحالي لا تشمل إلا من هم فوق 16 عاما، ولكن حتى الصغار هم ناقلون للعدوى".

وشدد غاللي على أنه "ليس لديه أي شكوك في تعميم حملة التطعيم على الأطفال والشباب بأسرع ما يمكن".

وأعلنت السلطات الإيطالية عن تطعيم حوالي مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر" و"بيونتيك".

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