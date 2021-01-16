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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايزر» تتوقع إنتاج نحو مليارى جرعة من لقاحها فى 2021

السبت 16/يناير/2021 - 07:19 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية أنها تتوقع إتناج نحو ملياري جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نطاق عالمي في عام 2021.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أكدت الشركة أيضًا توفر الجرعات الثانية لكل عملية تطعيم للمواطنين الأمريكيين، مضيفة أنها لا تتوقع أي مشاكل في التوريدات.

وقالت المتحدثة باسم "فايزر"، إن الشركة قامت بإيصال أكثر من 15 مليون جرعة إلى مختلف الوجهات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن السلطات الصحية الأمريكية قد طلبت منها البدء بتوزيع الجرعات الثانية.

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