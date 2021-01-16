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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 4170 إصابة جديدة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية

السبت 16/يناير/2021 - 12:59 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الفيروس العام الماضي.

وتجاوز إجمالي الإصابات في تونس 175 ألفا فضلا عن 5528 وفاة إثر تسجيل 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الخميس إغلاقا عاما لأربعة أيام وقررت إغلاق المدارس حتى 24 من الشهر الحالي سعيا للسيطرة على تفشي الجائحة.

وقررت تونس أيضا تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل أعدادهم في المكاتب ووسائل النقل، وزيادة ساعات حظر التجول وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.

ومع امتلاء أقسام العناية الفائقة في معظم المستشفيات العمومية في ظل الارتفاع الحاد في الإصاباب والوفيات، دعا مسؤولون إلى تمديد الإغلاق أسبوعين آخرين على الأقل.

ونجحت إجراءات عزل عام في الربيع الماضي في احتواء الفيروس، لكنها تسببت في صعوبات مالية كبيرة في بلد أدت مشاكله الاقتصادية إلى تقويض الثقة في الحكومات المتعاقبة.

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