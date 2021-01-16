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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تسجيل التراث الثقافى غير المادى باليونسكو على طاولة الأعلى للثقافة

السبت 16/يناير/2021 - 12:26 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تنظم لجنة السرد القصصي والروائي٬ بالمجلس الأعلي للثقافة؛ أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة «تواصل» التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر، عضو اللجنة٬ وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس 21 يناير الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

و تتضمن الأمسية مشاركة كل من: «وسام عمارة "إبداع شعري"، آمال الديب "إبداع قصصي"، الدكتورة إيمان سند "إبداع قصصي"».

كما تتضمن الأمسية رؤية نقدية للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية حول تسجيل التراث الثقافي غير المادي باليونسكو «النسيج اليدوي بالصعيد نموذجًا» يقدمها كل من: «الدكتور أحمد مرسي٬ الدكتورة نهلة إمام٬ الدكتورة نوال المسيري»، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تنقل الأمسية عبر البث المباشر من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على «الفيسبوك».

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