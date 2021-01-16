بايدن: الولايات المتحدة لا تزال تمر بـ«شتاء قاتم للغاية» بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تزال تمر بـ«شتاء قاتم للغاية»؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.وأضاف بايدن، في خطاب له، نقلته قناة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة تواجه نحو 3 إلى 4 آلاف وفاة يومية بسبب كورونا في الوقت الذي تقترب فيه من إجمالي 400 ألف وفاة.وأكد بايدن أنه سيساعد في تطعيم المزيد من الأمريكيين ضد الفيروس من خلال توظيف مهنيين كثر يمكنهم المشاركة في ذلك.وقال بايدن إنه سيطلب من الكونجرس توظيف 100 ألف مهني صحي للقيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المهنيين سوف يعملون في مجتمعاتهم المحلية للقيام بـ«تكليفات حيوية» كإيصال اللقاح، وأن الحكومة الفيدرالية وبالتعاون مع الولايات سوف توفر تدريبًا ملائمًا لهم.