رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2 من أهم المدونين فى المملكة المتحدة فى زيارة تعريفية لمصر

السبت 16/يناير/2021 - 12:25 ص
مدونين فى زيارة
مدونين فى زيارة تعريفية
رامى حسين
طباعة
استقبل مطار القاهرة، منذ قليل، اثنين من أهم المدونين والمؤثرين في المملكة المتحدة، في زيارة تعريفية لمصر لمدة أسبوع، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على دعوة أهم وأشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر، وتعريفهم بالأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية هذه الزيارة التي ستساهم بشكل كبير في نقل صورة حية عن مصر ومقاصدها السياحية، وإبراز جدية تطبيق الإجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مقومات الجذب السياحي في كل من مدن القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي متنوع لهما، يتضمن زيارة عدد من المناطق الأثرية، منها منطقة آثار سقارة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومصر القديمة، بالإضافة إلى زيارة مدينة شرم الشيخ، والقيام بتجربة سياحية متميزة بها من خلال الرحلات البحرية والأنشطة السياحية المختلفة.

جدير بالذكر، أن هذين المدونين تبلغ نسبة متابعيهم ما بين ٨٣٥ ألف متابع ونصف مليون متابع، وهو الأمر الذي سوف يساهم في عمل تغطية لعدد كبير من متابعيهم في السوق الإنجليزي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

تركيا: مستعدون لتحسين علاقاتنا مع مصر والإمارات

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

المجر تهزم الرأس الأخضر «34-27» فى مونديال اليد

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية

باحث أنثروبولوجيا: الواحات البحرية هى واحات الفن والجمال