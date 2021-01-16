يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

فاز يونيون برلين على باير ليفركوزن بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد أندر آلتن فور ستيري، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 16 من الدور يالألماني الدرجة الأولى لكرة القدم.وأحرز هدف يونيون سيدريك تيوشيرت في الدقيقة 88 من عمر المباراة.وبهذا الفوز ارتفع رصيد يونيون إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد باير ليفركوزن عند 29 نقطة في المركز الثالث.