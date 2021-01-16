صدور الترجمة العربية لرواية «تعاليم محارب النور»

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام؛ صدرت الترجمة العربية لرواية «تعاليم محارب النور» للروائي البرازيلي باولو كويلو، ترجمة ياسر شعبان.فصول الرواية نشرها كويلو بالبرتغالية في حلقات مسلسلة من خلال عمود بعنوان "مكتوب" في صحيفة "سان باولو" البرازيلية، وتم جمعها في كتاب نُشر بالإنجليزية عام 2002، وعدَّته مجلة "التايم" واحدًا من أهم 5 كتب في عام 2003.الرواية تذخر بالعديد من الرسائل والنصائح وسلسلة من الأوصاف لاقتباسات من تاوتي تشينغ، الإنجيل، كتاب تشوانغ تزو، التلمود، أقوال المفكرين والحكماء والفلاسفة والفنانين والكُتَّاب، والأمثال الشعبية والحِكم من كل أنحاء العالم، وكُتبت على شكل مقاطع فلسفية قصيرة.بطل الرواية "محارب النور" يسعى إلى اكتشاف ذاته المنغمسة مع مظاهر الطبيعة، من خلال شعوره بخفايا الكون من حوله، حيث نقرأ الكثير من صفات الطفولة البريئة العفوية التي لا تعتمد في أحكامها على الأدلة والبراهين أو دراسة مسبقة، كما أن هناك مزيجًا من صفات الإنسان البالغ الراشد الذي يعود في صنع قراراته إلى مرجعية فلسفية أو نفسية أو اجتماعية أو دينية، وفي كلا الحالين محارب النور بطلٌ شجاع في ساحة المعركة، لن يخرج منها إلا منتصرًا نتيجة خبراته الحياتية واختباره جميع مراحل الحياة، متخطيًّا الصعوبات والتحديات الكبرى.للوهلة الأولى يتبادر إلى أذهاننا أننا أمام رواية تاريخية أو ملحمة عسكرية واقعية، فالمحارب العادي هو جندي يحمل سلاحًا يتواجد في ميدان المعركة يحارب بأمر قادته، أمَّا هنا فمحارب النور هو الإنسان الذي يمتلك طاقة هائلة، هو الشخص القادر على فهم معجزة الحياة، وفهم كيفية النضال من أجل ما يؤمن به حتى النهاية، وهو يمتلك روح التضحية ويحمل البراءة والمحبة، يفهم ما بين السطور في رواية الحياة، يسمع أبعد من الأصوات، ويشعر أكثر من القدرة الشعورية العادية.