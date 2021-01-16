لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

فاز لاتسيو على روما بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 18 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم.وأحرز أهداف لاتسيو، شيرو ايموييلي في الدقيقة 14، ولويس البيرتو هدفين في الدقيقتين 23، و67 من عمر المباراة.وبهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو إلى 31 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث.