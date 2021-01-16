رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» توصى الدول بعدم جعل إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولى

السبت 16/يناير/2021 - 06:58 ص
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
أ ش أ
طباعة
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، في مؤتمر صحفى عقده بمقر المنظمة في جنيف، أن لجنة الطوارئ الصحية التي اجتمعت بموجب اللوائح الصحية الدولية قد أوصت المنظمة (والتي قبلت التوصية) باستمرار جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا كما لا تزال تشكل خطرا على الصحة العامة على الدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي.

ولفت تادروس إلى أن العالم فشل وبشكل جماعي سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع في كسر سلاسل انتقال الفيروس، ودعا إلى جسر الهوة بين التنفيذ والنية على مستوى الدولة والافراد، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يضع ضغطا هائلا على المستشفيات والعاملين الصحيين.

وأشار تادروس إلى أن اللجنة أوصت بعدم جعل اثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي أو الدخول إلى الدول.

وقالت اللجنة، في بيانها الذى أصدرته فى جنيف عقب اجتماعها، إنه ليس مطلوبا تقديم إثبات التطعيم أو المناعة كشرط للدخول إلى الدول خاصة وأنه لاتزال هناك أمور غير معروفة فيما يتعلق بفعالية التطعيم فى الحد من انتقال العدوى إضافة إلى محدودية توافر اللقاحات، مشددة على أنه يجب ألا يعفى إثبات التطعيم المسافرين الدوليين من الامتثال لتدابير الحد من مخاطر السفر الأخرى.

من جانبه أكد الدكتور ديدييه حسين رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة، في المؤتمر الصحفي، أن التغيرات التى يشهدها فيروس كورونا بحاجة إلى بحث سريع ومكثف، مشيرا إلى أن العالم في سباق مع فيروس يحاول التحور، لافتا إلى ما دعت إليه اللجنة من حاجة العالم إلى مشاركة البيانات فيما يتعلق بالسلالات الجديدة من الفيروس وتكثيف عمليات الرصد.

وقالت لجنة الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة، في البيان الذي أصدرته اليوم فى جنيف، إن العمل مستمر مع الشركاء لتطوير تعريفات موحدة وتسميات لمتغيرات الفيروس بناء على تسلسلها الجيني وبحيث تتجنب أى وصم جغرافى أو سياسى على أن يتم توفير معلومات واضحة للدول الأطراف حول مايمكن أن يشكل نوعا مختلفا من القلق.

وحثت اللجنة على الاستمرار في زيادة القدرات العالمية للاختبار الجزيئي والتسلسل الجيني، وكذلك تسريع البحث فيما يخص فعالية اللقاح وما يتعلق بالانتقال ومدة الحماية ضد المرض الشديد والعدوى بدون أعراض ومدة المناعة والحماية طويلة المدى بعد استخدام فترات التطعيم المختلفة والحماية بعد جرعة واحدة.

ودعت اللجنة الدولية، في بيانها، إلى تعزيز التضامن العالمي فيما يتعلق والحصول المنصف على اللقاح وتقديم الدعم لمرفق مكافحة فيروس كورونا وكذلك تعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي لديها القدرة المحتملة على تسريع الانتاج العالمي للقاحات.

وطالبت اللجنة مصنعي اللقاحات بتقديم بيانات السلامة والفعالية بسرعة إلى منظمة الصحة العالمية من أجل ادراج استخدامات الطوارئ، محذرة من أن الافتقار إلى تلك البيانات يمثل عائقا أمام الامداد المناسب والعادل للقاحات على المستوى العالمي.

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الصحة: 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-1-2021

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

لاتسيو يفوز على روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية