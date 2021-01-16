«الصحة العالمية» توصى الدول بعدم جعل إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولى

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، في مؤتمر صحفى عقده بمقر المنظمة في جنيف، أن لجنة الطوارئ الصحية التي اجتمعت بموجب اللوائح الصحية الدولية قد أوصت المنظمة (والتي قبلت التوصية) باستمرار جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا كما لا تزال تشكل خطرا على الصحة العامة على الدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي.ولفت تادروس إلى أن العالم فشل وبشكل جماعي سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع في كسر سلاسل انتقال الفيروس، ودعا إلى جسر الهوة بين التنفيذ والنية على مستوى الدولة والافراد، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يضع ضغطا هائلا على المستشفيات والعاملين الصحيين.وأشار تادروس إلى أن اللجنة أوصت بعدم جعل اثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي أو الدخول إلى الدول.وقالت اللجنة، في بيانها الذى أصدرته فى جنيف عقب اجتماعها، إنه ليس مطلوبا تقديم إثبات التطعيم أو المناعة كشرط للدخول إلى الدول خاصة وأنه لاتزال هناك أمور غير معروفة فيما يتعلق بفعالية التطعيم فى الحد من انتقال العدوى إضافة إلى محدودية توافر اللقاحات، مشددة على أنه يجب ألا يعفى إثبات التطعيم المسافرين الدوليين من الامتثال لتدابير الحد من مخاطر السفر الأخرى.من جانبه أكد الدكتور ديدييه حسين رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة، في المؤتمر الصحفي، أن التغيرات التى يشهدها فيروس كورونا بحاجة إلى بحث سريع ومكثف، مشيرا إلى أن العالم في سباق مع فيروس يحاول التحور، لافتا إلى ما دعت إليه اللجنة من حاجة العالم إلى مشاركة البيانات فيما يتعلق بالسلالات الجديدة من الفيروس وتكثيف عمليات الرصد.وقالت لجنة الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة، في البيان الذي أصدرته اليوم فى جنيف، إن العمل مستمر مع الشركاء لتطوير تعريفات موحدة وتسميات لمتغيرات الفيروس بناء على تسلسلها الجيني وبحيث تتجنب أى وصم جغرافى أو سياسى على أن يتم توفير معلومات واضحة للدول الأطراف حول مايمكن أن يشكل نوعا مختلفا من القلق.وحثت اللجنة على الاستمرار في زيادة القدرات العالمية للاختبار الجزيئي والتسلسل الجيني، وكذلك تسريع البحث فيما يخص فعالية اللقاح وما يتعلق بالانتقال ومدة الحماية ضد المرض الشديد والعدوى بدون أعراض ومدة المناعة والحماية طويلة المدى بعد استخدام فترات التطعيم المختلفة والحماية بعد جرعة واحدة.ودعت اللجنة الدولية، في بيانها، إلى تعزيز التضامن العالمي فيما يتعلق والحصول المنصف على اللقاح وتقديم الدعم لمرفق مكافحة فيروس كورونا وكذلك تعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي لديها القدرة المحتملة على تسريع الانتاج العالمي للقاحات.وطالبت اللجنة مصنعي اللقاحات بتقديم بيانات السلامة والفعالية بسرعة إلى منظمة الصحة العالمية من أجل ادراج استخدامات الطوارئ، محذرة من أن الافتقار إلى تلك البيانات يمثل عائقا أمام الامداد المناسب والعادل للقاحات على المستوى العالمي.