معهد الأوبئة الروسى يطور اختبارًا يكشف كورونا فى مدة من 60 إلى 90 دقيقة
السبت 16/يناير/2021 - 05:26 ص
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قال فاسيلي أكيمكين، مدير معهد علم الأوبئة في روسيا، التابع للهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، إن المعهد طور اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد- 19» يستغرق من 60 إلى 90 دقيقة.
وأضاف «أكيمكين»، في اجتماع لعلماء الأوبئة مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: «لقد طور معهدنا جنبًا إلى جنب مع المتخصصين من المعاهد الأخرى اختبارًا وجرّب عمليًا، والذي يمكن أن يقلل من فترة التحليل والكشف بمقدار 3-4 مرات».
وأضاف «أكيمكين»، في اجتماع لعلماء الأوبئة مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: «لقد طور معهدنا جنبًا إلى جنب مع المتخصصين من المعاهد الأخرى اختبارًا وجرّب عمليًا، والذي يمكن أن يقلل من فترة التحليل والكشف بمقدار 3-4 مرات».