معهد الأوبئة الروسى يطور اختبارًا يكشف كورونا فى مدة من 60 إلى 90 دقيقة

قال فاسيلي أكيمكين، مدير معهد علم الأوبئة في روسيا، التابع للهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، إن المعهد طور اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد- 19» يستغرق من 60 إلى 90 دقيقة.وأضاف «أكيمكين»، في اجتماع لعلماء الأوبئة مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: «لقد طور معهدنا جنبًا إلى جنب مع المتخصصين من المعاهد الأخرى اختبارًا وجرّب عمليًا، والذي يمكن أن يقلل من فترة التحليل والكشف بمقدار 3-4 مرات».