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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حسام داغر يطلق ويوقع كتابه «استديو الممثلين» بفيلا إبداع

السبت 16/يناير/2021 - 12:17 ص
استديو الممثلين
استديو الممثلين
نضال ممدوح
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تستضيف فيلا إبداع بالدقي٬ في السادسة من مساء الخميس الموافق 28 يناير الجاري٬ حفل توقيع وإطلاق كتاب "استديو الممثلين" والصادر مؤخرا عن دار كتاب للنشر٬ من تأليف الفنان حسام داغر.

يتناول الكتاب أهم مدارس فن الممثل والتمثيل، وتقنيات الأداء، وتحديدا عن مدرسة ستانفورد ميزنر التي تعلم منها "داغر" شخصيا وعن مارتن بارنر. والذي يقول عنه الكتاب: كان والده يعمل نجار في ديكورات المسرحيات، وكان يساعده في عمله ولم يكن يُسمح له بالجلوس في صالة المسرح وهو الأمر الذي جعله يشاهد المسرحيات من كالوس المسرح الذي كانت زاوية رؤيته تتيح له رؤية الجمهور والممثلين في نفس الوقت.. كان يشاهد الجماهير الغفيرة وهي تشاهد الممثل يقف منفردًا على خشبة المسرح وكل الجمهور يشاهده بحب.

يذكر أن "داغر" كان من ضمن أعضاء الدفعة الثانية بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج خالد جلال، التي تخرجت في عام 2011، وكان مشروع التخرج هو مسرحية "قهوة سادة" والتي أثارت جدلًا واسعًا، وقد تم عرضها في أغلب البلاد العربية وحظيت بشهرة واسعة آن ذاك.

استمر في مشوار التمثيل بعد ذلك من خلال مشاركاته في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والتي كان منها أفلام: أمير البحار، سفاري، ومسلسلات: عايزة أتجوز، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، خرم إبرة، الكبير أوي، ابن حلال.

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