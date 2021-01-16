«التحقيقات الفيدرالى الأمريكى» يدعو المتورطين فى أحداث الكونجرس إلى تسليم أنفسهم

دعا مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ستيفن دانتونو، الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي وقعت بالكونجرس منذ أيام إلى تسليم أنفسهم قبل أن يداهمهم المكتب.وقال «دانتونو»، في تصريحات له: «إن المحققين يعملون ليل نهار، وأن "اف بي آي" اعتقل أكثر من 40 شخصًا»، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.وأوضحت «سي إن إن» أن عددًا من الأشخاص الآخرين سلموا أنفسهم لقوات إنفاذ القانون الأمريكية.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن «الشعب الأمريكي لعب دورًا حاسمًا» في مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحصول على معلومات تشمل الآن 140 ألف صورة وفيديو.