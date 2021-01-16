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منوعات

المجر تهزم الرأس الأخضر «34-27» فى مونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 12:13 ص
المنتخب المجري
المنتخب المجري
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فاز المنتخب المجري لكرة اليد على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (34 ــ 27)، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال مصر 2021.

ونجح منتخب المجر في التفوق خلال أحداث الشوط الأول وتقدم بنتيجة (19 - 14)، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصل جابور أنشين لاعب المنتخب المجرى على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، بعد الأداء الرائع الذى قدمه بتسجيل 7 أهداف من 10 محاولات.

وبهذه النتيجة حصد منتخب المجر على نقطتين ليحل في مركز الوصافة في المجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني متصدر المجموعة، فيما يبقى منتخب الرأس الأخضر بدون رصيد، ولكنه حل في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أوروجواي، والذي خسر من ألمانيا بنتيجة (43 - 14).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المجري في الجولة المقبلة مع نظيره منتخب أوروجواي، فيما يلعب منتخب الرأس الأخضر مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل.

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