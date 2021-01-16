محلل سياسى: مباحثات حل الأزمة الليبية مستمرة بين كل الأطراف

قال عبد الستار حتيتة، المحلل السياسي الليبي، إن زيارة نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق إلى القاهرة تضمنت لقاء عدد من المسئولين المصريين لبحث ملف التسوية السياسية في ليبيا.وذكر أن الزيارة جاءت بعد يومين من مباحثات أجراها في روما مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد فيها الأخير دعم الحكومة الإيطالية للحوار السياسي بين الليبيين، ووقع خلالها الطرفان اتفاقية تعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والأمنية.وأشار إلى أنه في ديسمبر الماضي كانت هناك زيارة مصرية هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات إلى العاصمة الليبية طرابلس التقى خلالها الوفد بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، ووقع الطرفان خلال الاجتماع على العديد من اتفاقيات التعاون، وتم بحث إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، واستئناف الرحلات بين القاهرة وطرابلس.حتيتة أكد دور معيتيق الهام في تعزيز التقارب بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية المؤقتة، علاوة على كونه من الداعمين للحل السياسي في ليبيا، وإسهامه في النهوض بالاقتصاد الليبي لا يغفل عنه أحد، خصوصًا بعد توقيعه اتفاقًا نفطيًا مع المشير خليفة حفتر، الذي سمح باستئناف إنتاج النفط وتصديره.ونوه المحلل السياسي، إلى أنه يجري العديد من اللقاءات التي تهدف إلى النهوض بالوضع الاقتصادي الليبي، وتساهم في انجاح الحوار السياسي لانهاء الأزمة الليبية، على عكس العديد من السياسيين الذين يبحثون عن مكان لهم في الحكومة الجديدة.