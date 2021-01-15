كسح مياه الصرف وصيانة الكهرباء بالطرق وحملات نظافة بدير مواس بالمنيا

قالت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية قامت بتنظيم حملات نظافة وصيانة للكهرباء وأعمال كسح لمياه الصرف بالعمارات في إطار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المرافق العامة.أضافت رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بالطرق والشوارع تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها أعطت توجيهات لرؤساء القري بالاهتمام بتحسين مستوي الخدمات ورفع كفاءة المرافق العامة.من ناحيته أوضح المهندس عماد مهران رئيس مجلس قروي بني حرام أنه تم إجراء أعمال كسح لمياه الصرف الصحي من العمارات بالقرية بجانب تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات بشوارع ومدخل القرية وتوابعها لرفع مستوي النظافة والوعي البيئي وتم نقل هذه المخلفات لنقاط التجمع كما تم تنظيم حملات لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق العامة والرئيسية.