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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصدر بـ«صحة المنوفية»: انتهاء ذروة إصابات كورونا بالمحافظة

السبت 16/يناير/2021 - 03:47 ص
الشئون الصحية بالمنوفية
الشئون الصحية بالمنوفية
ولاء القاضى
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أعلن مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل، مشيرًا إلى انتهاء ذروة الإصابات في المحافظة وأن أعداد الإصابات سوف تقل مع نهاية يناير الجاري.

وأشار المصدر إلى أن هناك أماكن متاحة الآن في الأقسام الداخلية لمستشفيات العزل الطبي، لكن لاتزال الرعايات المركزة ممتلئة بالحالات المصابة بالفيروس، والتي يتطلب وضعها تحت أجهزة خاصة ورعاية فائقة من الأطقم الطبية.

وأكد أن معدل الشفاء بالنسبة للمصابين المتواجدين داخل مستشفيات العزل من الممكن أن يصل إلى 25% من إجمالي أعداد الإصابات التي سجلتها المستشفيات، خلال الفترات السابقة بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس.

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