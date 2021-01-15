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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

50 وفاة و4 آلاف و170 إصابة بكورونا في تونس

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:52 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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سجلت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، 50 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و528 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 4 آلاف و170 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 175 ألفًا و65 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1025 ألف حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و962 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 369 حالة، إلى جانب 126 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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