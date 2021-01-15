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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مصر ومالاوي تبحثان مبادرات تعزيز التعاون التجاري والزراعي بين البلديّن

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:51 م
السفير حسن أحمد شوقي
السفير حسن أحمد شوقي سفير مصر
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بحث السفير حسن أحمد شوقي سفير مصر في مالاوي، مع لوبن لوي وزير الزراعة المالاوي، الآليات التنفيذية لمبادرات تعزيز التبادل التجاري بين الدولتيّن في مجالي الأسمدة والتبغ، وسبل دفع وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الري والزراعة وتنمية الثروة السمكية.

وذكرت الخارجية- في بيان، اليوم الجمعة- أن اللقاء يأتى فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها وزير زراعة مالاوى إلى القاهرة، حيث التقى مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، كما قام بعدد من الزيارات الميدانية لشركات التبغ والأسمدة المصرية.

وأشاد السفير المصري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن، منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦٤، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المُشترك والانطلاق بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة على المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية.

من جانبه، أعرب لوبن لوي عن تطلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المصرية المالاوية المُشتركة، وإنشاء مجلس أعمال واستثمار مصري مالاوي، وكذا تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلديّن وخاصة المتعلقة بقطاع الزراعة، الذي يستحوذ على حوالي ٨٠% من الاقتصاد المالاوي.
كما أعرب الوزير لوي عن امتنان بلاده لما تقدمه مصر، ولا سيما في مجال بناء القدرات.

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