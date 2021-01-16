



أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021



1 - سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 16-1-2021 (925 جنيهًا)



حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل سعره إلى 925 جنيهًا.



2 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-1-2021 (807 جنيهًات)



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 807 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة.



3 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 16-1-2021 (694 جنيهًا)



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 694 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن في الأسواق (سوق الذهب) بمحال الصاغة.



4 - سعر جنيه الذهب اليوم السبت 16-1-2021 (6464 جنيهًا)



و شهد سعر جنيه الذهب في مصر اليوم 16-1-2021 انخفاضًا ملحوظًا ليسجل نحو 6464 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21.



5 - سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم السبت 16-1-2021



شهد سعر أوقية الذهب عيار 24 هبوط غير متوقع ليسجل نحو 27780 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا.