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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

السبت 16/يناير/2021 - 07:34 ص
الذهب
الذهب
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021، حيث يعتبر الذهب من الأشياء القيمة التي يهتم بها الكثيرون وبالأخص المستثمرون، وواصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال الأسبوع الماضي، ليفقد الجرام 15 جنيهًا، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسبب الوباء العالمي كورونا في تغير موازين الحالة الاقتصادية بطريقة غير متوقعة، لذلك تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين يوميًا عن أسعار الذهب.

ونظرًا لاهتمام المواطنين بسعر الذهب، يعرض لكم «الدستور» في تقرير يومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الذهب اليوم السبت 16-1-2021، والتي تتكون من «سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم - سعر جنيه الذهب اليوم - سعر اوقية الذهب عيار 24 اليوم».

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021



1 - سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 16-1-2021 (925 جنيهًا)

حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل سعره إلى 925 جنيهًا.

2 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-1-2021 (807 جنيهًات)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات اليومية ليسجل سعره نحو 807 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة.

3 - سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 16-1-2021 (694 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 694 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن في الأسواق (سوق الذهب) بمحال الصاغة.

4 - سعر جنيه الذهب اليوم السبت 16-1-2021 (6464 جنيهًا)

و شهد سعر جنيه الذهب في مصر اليوم 16-1-2021 انخفاضًا ملحوظًا ليسجل نحو 6464 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21.

5 - سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم السبت 16-1-2021

شهد سعر أوقية الذهب عيار 24 هبوط غير متوقع ليسجل نحو 27780 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا.

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