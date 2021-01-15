تكريم السيسي بالاتحاد الأفريقي تقديرًا لدوره في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية

نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي حفل تكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، تقديرًا لجهود الرئيس في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع يناير الجاري.وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن السفير أسامة عبدالخالق، سفير جمهورية مصر العربية في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، تسلم جائزة القطاع الخاص الأفريقي نيابةً عن رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة بمقر الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا.وأكد السفير المصري الاهتمام الذى أولاه رئيس الجمهورية والمتابعة الحثيثة لإجراءات إطلاق هذه المنطقة خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.وأشارت الخارجية إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في يوليو ٢٠١٩، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولًا إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري.وتم خلال حفل التكريم، الذى نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجلس الأعمال الأفريقي وغرفة تجارة عموم أفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب أفريقيا وغرفة تجارة شرق أفريقيا، تقديم الجوائز للشخصيات البارزة التي لعبت دورًا محوريًا في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.