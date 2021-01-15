المفتى: فتاوى الطلاق أمن قومى

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن فتاوى الدار ليست مسيسة وإنما الدار تتبع بيان الحكم الشرعي.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفتوى صنعة تحتاج إلى تدريب وعلم ومهارة وحرفية، ومتابعة التدريب مرة بعد أخرى".





وأشار فضيلة المفتي، إلى أن فتاوى الطلاق من قضايا الأمن القومي، لأن حماية الأسرة أمن قومي، مردفا: "لدينا برنامج للتدريب على فتاوى الطلاق، ووجدنا رعونة عند الأزواج بالتلفظ بالطلاق، أما الزوج لو مثقف ومدرب للحياة الزوجية لما تلفظ بالطلاق أبدًا بحال من الأحوال".







