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محافظات

تعافي 28 مصابا من كورونا في الوادي الجديد

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:29 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أعلن البيان الصادر من إدارة أزمة فيروس كورونا بالوادى الجديد المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ تعافي 28 مصابا بكوفيد-19 حتي الأن وإصابة 113 حالة بمراكز المحافظة ووفاة 7 آخرين حتي الآن.

وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات محافظ الوادي الجديد، يتم رفع تقارير يومية من لجان الأزمة الفرعية بالمراكز للجنة الرئيسية، برصيد الأدوية وإحتياطي اسطوانات الأكسجين بالمستشفيات.

ولفت البيان إلى أنه تم منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية بناء على قرار وزير العدل.

كما حذر البيان من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

كما ناشد البيان على تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الإحترازية والتوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض، مؤكدا بدء تفعيل مبادرة العزل المنزلي التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال ٢٥ فريق طبي مدرب على مستوى المحافظة، وتواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بجميع المراكز.
تعافي 28 مصابا من كورونا في الوادي الجديد
تعافي 28 مصابا من كورونا في الوادي الجديد
تعافي 28 مصابا من كورونا في الوادي الجديد
تعافي 28 مصابا من كورونا في الوادي الجديد

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