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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بوصلة رقص.. ميرهان حسين تقلد ميريام فارس (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:49 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
منار إبراهيم
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تحرص الفنانة ميرهان حسين على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر، حيث تقوم بمشاركة العديد من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل المختلفة لها.

وشاركت "ميرهان" فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث ظهرت وهي تقلد المطربة اللبنانية ميريام فارس بوصلة رقص اشتهرت بها الأخيرة، كما حرصت على ارتداء فستان مشابه لما ترتديه ميريام فارس، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المموج.

وكانت "ميرهان" قد شاركت في موسم رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسني، ويزو، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، لطفي لبيب، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

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