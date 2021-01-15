إسبانيا تسجل 40 ألفا و197 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسبانية 40 ألفا و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ اندلاع الجائحة، كما تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة.وذكرت الوزارة- اليوم الجمعة- أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى مليونين و252 ألفا و164، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 53 ألفا و314.وأشارت إلى أن معدل الإصابة بالمرض كما تم قياسه على مدار الـ14 يوما الماضية بلغ مستوى جديدا عند 575 حالة لكل 100 ألف شخص، مرتفعا من 522 حالة.وتعتبر إسبانيا الدولة الـ 10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2.2 مليون حالة، والـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 53 ألف وفاة.