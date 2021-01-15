السودان تنفي تصريحات نُسبت لوزيرها عن إمكانيات الجيش

نفت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات نُسبت لوزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، حول الأوضاع في المنطقة الشرقية، وإمكانيات ومقدرات الجيش السوداني.ووصفت وزارة الخارجية السودانية- في بيان، مساء اليوم الجمعة- هذه التصريحات بأنها "ملغومة وملفقة"، مؤكدة أن الحديث عار عن الصحة تمامًا، ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة وجهودها المقدرة في حماية الوطن والذود عن حدوده والدفاع عن مقدراته وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.