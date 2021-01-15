رئيس المكسيك يصف قضية أمريكية ضد وزير دفاع سابق بأنها مفبركة

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن الأدلة التي تم جمعها ضد وزير الدفاع السابق سلفادور سيينفويجوس "بلا قيمة"، في تصريحات أدى بها في إيجاز صحفي في مكسيكو سيتي اليوم الجمعة.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الادعاء المكسيكي إنه قرر في وقت متأخر من يوم الخميس عدم توجيه أي اتهام ضد سيينفويجوس، الذي ألقي القبض عليه العام الماضي في الولايات المتحدة لاتهامات بالعمل مع مهربي مخدرات، وبعد ذلك تم إرساله إلى المكسيك للتحقيق معه.وذكر لوبيز أوبرادور إن مكتب المدعي العام للبلاد لم يجد دليلا على إجراء سيينفويجوس اتصالات بجماعات إجرامية، كما زعم الادعاء الأمريكي، ووصف اتهامات واشنطن بأنها مفبركة.